Traģēdija Rīgā - pēc zīdaiņa nāves māte mēģina izdarīt pašnāvību, tēvs nonāk cietumā. Radinieki neizpratnē par sociālo dienestu darbību

"Manai sievai uz darbu piezvanīja māsa un pateica, ka bērns gājis bojā. Sieva momentāni devās uz šo [sociālo] kopmītni, kur jau bija izmeklētāji, policija. Tur bija arī bērna tēvs. Sieva uzzināja, ka, pirms bērnu aizveda ātrā palīdzība, bērns bija izkritis mātei no rokām, ar galvu atsitoties pret grīdu. To stāstīja kāda kaimiņiene. Vēl pēc kāda laika kaimiņiene jau sadzirdēja skaļu bērna kliedzienu. No rīta atbrauca policija un veica aizturēšanu," sacīja Jevgēnijs, kurš precējies ar bērna mātes māsu.