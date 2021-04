Kozlovska: Vakcinēšanas pret Covid-19 tarifs nav atbilstošs ieguldītajam darbam

Pēc Kozlovskas paustā, reālās ģimenes ārsta izmaksas par vienas personas vakcinēšanu pret Covid-19 , izrietot no aprēķiniem, ir no 15 līdz 16 eiro. Lai gan šāds tarifa apmērs segtu ģimenes ārstu ieguldīto darbu, šobrīd asociācija ir gatava piekrist tarifa paaugstināšanai visām vakcinējamo grupām līdz 12,60 eiro.

Kozlovskas vērtējumā, šobrīd tie ģimenes ārsti, kuri ir iesaistījušies vakcinācijā, to nav darījuši tarifu dēļ. "Tie ģimenes ārsti, kas šo darbu dara, dara to idejas, nevis tarifu vārdā," sacīja ģimenes ārste. Viņa domā, ja šis tarifs būtu noteikts 12,60 eiro apmērā, vakcinācijā iesaistītos vairāk ģimenes ārstu. Pašlaik to darot tikai aptuveni puse ārstu.

Šādās situācijās, pēc Kozlovskas sacītā, nākas arī atkārtoti sazināties ar pacientiem un pārcelt vakcinācijas laikus. Rezultātā pacienti dažkārt arī atsakās no vakcinācijas vai nevēlas to darīt ar konkrēta ražotāja vakcīnu, kas "uz ģimenes ārstu pleciem uzliek papildu skaidrojošo un pārliecināšanas darbu".

Lielu daļu laika paņem arī darbs ar e-veselības sistēmu, kur teju katru otro dienu ir darbības traucējumi. Paralēli šobrīd notiek pāreja uz jauno vakcinācijas rīku "ViVat", kas potenciāli atvieglos dažas no pašreizējām problēmām vakcinācijas datu uzskaitē. Par to, vai šī jaunā platforma patiesi atvieglos ģimenes ārstu darbu, spriest esot pāragri, jo šobrīd ģimenes ārsti vēl nav pārgājuši uz jauno sistēmu. Līdz šim ģimenes ārsti saņēmuši vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, kurā skaidrots, kā šī sistēma strādās, tomēr ieviest to praksē, piemēram, Kozlovskas gadījumā plānots no nākamās nedēļas.