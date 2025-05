Ja, piemēram, propagandists un raidījuma "60 minūtes" vadītājs Jevgeņijs Popovs, kurš bija devies uz Stambulu, vēstīja, ka Krievija vienmēr ir vēlējusies miera sarunas, taču tās vienmēr esot izjaukusi Ukrainas puse, un Maskava ir gatava tūlītējam pamieram, ja vien ukraiņi piekritīs it kā loģiski pamatotajai, taču patiesībā falšajai krievu prasībai izvest savu karaspēku no it kā Krievijai saskaņā ar neleģitīmajiem referendumiem piemītošajām zemēm, tad krievu ideoloģiskā gebelsa Vladimira Solovjova retorika ir pilnīgi cita.