FOTO ⟩ Lielbritānijā radītas jauna dizaina kafijas krūzītes, kas pilnībā sadalās

Lielbritānijā to dēvē par "ButterflyCup". Radītā krūzīte ir 100% no papīra - nesatur plastmasu - un tai nav nepieciešams atsevišķs vāciņš. To var "aizvērt" vienkārši salokot divās vietās, kad dzēriens ir ieliets. Ideju attīstījis uzņēmums no Īrijas.