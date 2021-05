Kopumā četrās nelaimēs Atlantijas okeānā, Klusajā okeānā un Vidusjūrā bojā gāja 318 jūrnieki no Izraēlas, Francijas, Padomju Savienības un ASV . Lai arī gadu gaitā ir atklātas dažādas detaļas par tā gada notikumiem, patiesie zemūdeņu nogrimšanas iemesli līdz pat šai dienai paliek neskaidri, un daudzi vēsturnieki un pētnieki turpina tos izzināt.

Izraēlas flotes zemūdene "Dakāra", ar 69 apkalpes locekļiem uz klāja, bija pirmā no četrām, kas tajā liktenīgajā gadā pazuda. Otrajā pasaules karā, 1943. gadā, zemūdeni izgatavoja Lielbritānijas Karaliskās Jūras kara flotes vajadzībām, bet vēlāk, 20. gadsimta 60. gadu vidū, ar elektrību un dīzeļdegvielu darbināmo zemūdens spēkratu pārdeva Izraēlai. Pirms pārdošanas zemūdeni ievērojami pārbūvēja, palielinot tās garumu par vairāk nekā trim metriem, veidojot tās korpusu un virsbūvi plūdlīnijas formā, uzlabojot dzinējus un samazinot tās radīto troksni pārvietošanās laikā.

Teju viss 1967. gads pagāja, atjaunojot zemūdeni un izmēģinot to jūrā pie Lielbritānijas. 1968. gada janvāra vidū zemūdene beidzot devās ceļā no Skotijas, pāri Vidusjūrai, uz Haifu Izraēlā, kur to plānoja sagaidīt 2. februārī ar oficiālu ceremoniju. Diemžēl “Dakāra” savā galamērķī tā arī nekad neieradās.