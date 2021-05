Mārtiņš Karsums atgriežas Rīgas "Dinamo"

Karsums KHL kopumā ir aizvadījis 11 sezonas, septiņas no tām leģionāra statusā. Piecas sezonas uzbrucējs aizvadīja Maskavas "Dinamo" rindās, bet vēl divas - Maskavas "Spartak" sastāvā.

Rīgas "Dinamo" Karsums pārstāvēja no 2010. līdz 2013. gadam, 169 spēlēs atzīmējoties ar 108 (58+50) rezultativitātes punktiem. Savas KHL karjeras laikā uzbrucējs kopumā ir aizvadījis 495 spēles un iekrājis 271 (135+136) rezultativitātes punktu.

Iepriekš Rīgas "Dinamo" paziņoja, ka tai nākamsezon palīdzēs aizsargi - Nerijus Ališausks, Ralfs Freibergs, Oskars Cibuļskis, Roberts Mamčics, Kristaps Zīle, Gunārs Skvorcovs un Kristaps Sotnieks, uzbrucēji - Sebastians Venstrems no Zviedrijas, Jeri Karjalainens no Somijas, Aleksandrs Protapovičs no Krievijas, Lauris Dārziņš, Nikolajs Jeļisejevs un Daniels Bērziņš, kā arī čehu vārtsargs Matejs Mahovskis un zviedru vārtsargs Johans Matsons.