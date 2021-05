Ēnu ekonomika skaistumkopšanā: nozare divos mēnešos pabalstos saņēmusi gadā nodokļos samaksāto

"Ja es salīdzinu viņu uzrādītos ienākumus stundā, kā to redz VID un piemēram, ar "Veselības centrā 4" strādājošo darbinieku atalgojuma līmeņiem stundā, tad atšķirība vidēji bija četrkārtīga."

Līdz šim skaitumkopšanas nozarē dominēja trīs maksāšanas režīmi. Populārākie bija pašnodarbinātā statuss, mikrouzņēmumu režīms un patentmaksājums. Tie visi ļāva likumīgi samaksāt simt divsimt eiro, paturēt lielāko daļu ienākumu un sociālai apdrošināšanai novirzīt niecīgas summas. Lai piespiestu skaistumkopšanu un arī citas nozares maksāt algas nodokļus, no šī gada ir atcelts patentmaksājums. No 1.jūlija būs stingrākas prasības pašnodarbinātajiem maksāt sociālās iemaksas.

mēs labi zinām, ka krāpšanās nav tādos apmēros, lai mēs par to sistu ļoti lielu trauksmi."

No 1. marta valdība ir atļāvusi strādāt frizieru un manikīru saloniem. Kosmetologiem strādāt joprojām aizliegts. 500 eiro pabalsts neaizvieto viņu patiesos ienākumus, tāpēc nozare izmisīgi vēlas atsākt darbu. Asociācijas vadītāja ir pārliecināta, ka nodokļu maksāšana pēc krīzes neuzlabosies.

"Ir pilnīgi skaidrs, ka skaistumkopšanas nozare pilnībā neapstājās. Liela daļa no frizieriem vai skaistumkopšanas speciālistiem pārgāja melnajā vai pelēkajā sektorā, sniedza pakalpojumjus nosacīti nelegāli. Principā nelegāli, sniedza pakalopojumus no savām mājām vai kaut kur citur vienkārši, lai izdzīvotu. 02:40 Es pieņemu, ka vismaz daļa no šiem cilvēkiem varētu neatgriezties šajā sektorā. Protams, cits jautājums, cik šie cilvēki maksāja pirms tam nodokļos," uzsver Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka.