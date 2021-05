18. maijā svinamo vārdu skaidrojumi: Ēriks, Inese, Inesis

Pirmais tips. Viņa ir šis tas no Klīstoša holandieša (visur grib būt un satvert nereālo), no Pūcesspieģeļa (oriģinālā uztvere), no Pēra Ginta (pļēgurīgi delverīgā iedaba), no Minhauzena (tic svēti tam, ko stāsta), no Toma Nipernādija (uztur cilvēkiem to ilūziju, kurā paši tos iedzinuši). Ar Ēriku nekad nav garlaicīgi, jo viņā ir liela asprātības deva.