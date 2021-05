Zināms uzvarētājs, kurš veiks Rīgas cirka pārbūvi par 3,8 miljoniem eiro

Rīgas cirks ar konkursa uzvarētāju šī gada 13.maijā noslēdzis līgumu un tas paredz projektu - Rīgas cirka rekonstrukcijas siltumizolācijas un energoefektivitātes etapu īstenot 15 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Volkinšteine atzīmēja, ka projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskajā atbalsta mērķī "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās". Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 2,9 miljonu eiro apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta apmērs - 2,5 miljoni eiro jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums - 447 132 eiro apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.