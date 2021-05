XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem reģistrējušies 40 049 dalībnieki

"Dzirdot spekulācijas, kādas patlaban ir masu medijos, varu teikt tikai to, ka mums nav garantijas par to, kāds būs nākamais gads. Sekojot līdzi publikācijām, kas ir saistīts ar visvairāk vakcinētajām valstīm, proti, Izraēlu, Lielbritāniju un ASV ir vairāki ļoti skaidri vēstījumi. Pirmais, tiek norādīts, ka sasniegt šajās valstīs pūļa imunitāti ir gandrīz neiespējami, jo vīruss mutē ātrāk, nekā to ir iespējams paredzēt. Otrkārt, tiek uzsvērts, ka svarīgi ir vakcinēt seniorus, kas vecāki par 60 gadiem. Treškārt, būs nepieciešamas viena vai divas paaudzes, lai par šo vīrusu varētu runāt līdzīgi kā par kādu citu saslimšanu," skaidroja ministre.