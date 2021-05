Tihanovskas padomnieks, žurnālists Franaks Vjačorka vēstīja, ka lidmašīna atradusies ceļā no Atēnām uz Viļņu. Lidojums pārtraukts, lai arestētu 25 gadus veco žurnālistu, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

"No šī brīža neviens, kurš lido pāri Baltkrievijai, nevar būt drošībā!," uzsvēra opozīcijas līdere.

Versijas par notikušo ir dažādas

Nausēda uzstāda ultimātu Baltkrievijai

Ir vajadzīgi konkrēti soļi, kas palīdzētu mainīt Baltkrievijas režīma uzvedību, citādi vienkārši nāksies konstatēt, ka mums kaimiņos atrodas visnotaļ bīstama valsts, kura vairs neievēro ne tikai starptautiskās tiesības, bet arī cilvēciskas morāles normas. Ar to samierināties mēs nedrīkstam," viņš sacījis žurnālistiem pēc tikšanās ar ārlietu ministru Gabrieļu Landsberģi.

Svētdienas vakarā lidmašīna nosēdusies galamērķī

Kā liecina lidojumu novērošanas portāli, lidmašīna, kam bija jāierodas Viļņā jau plkst.13, pacēlusies no Minskas lidostas plkst.20.45. Plkst.21.30 paziņots, ka tā nolaidusies Viļņā.

94 Lietuvas pilsoņi, 11 pasažieri no Grieķijas, deviņi - no Francijas, kā arī cilvēki no Latvijas, Baltkrievijas, Polijas, Rumānijas, Vācijas, Krievijas, Gruzijas un citām valstīm. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) savukārt norādījis, ka tajā lidojuši divi Latvijas valstpiederīgie. Sākotnēji tika ziņots, ka lidmašīnā ir bijuši 120 pasažieri.