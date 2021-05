Iedzīvotājus aicina meklēt meteorītus pagalmos

Kārlis Bērziņš norādīja, ka Latvijā Meteorītu muzeja laboratorijā izstrādāts tiešsaistes algoritms, kas "pat nespeciālistiem ļaus atsijāt" nemeteorītus no pozitīviem meteorītu kandidātiem. Pēc Bērziņa paustā, iespējams, ka pēc skata it kā necils akmens, kuram katru dienu paejam garām, var izrādīties esam ārpuszemes izcelsmes objekts, kas atlidojis pie mums no kosmosa.