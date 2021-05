OIK afēru dēļ Latvija atpaliek no Baltijas valstīm saules enerģijas ražošanas attīstībā

Saules enerģijas izmantošanā elektrības ražošanai Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropā. Krietni atpaliekam arī no kaimiņiem. Galvenais cēlonis ir OIK afēru sekas. Lai saules enerģijas attīstītos, citas valstis to atbalstīja. Latvijā par atbalstu elektrības ražošanai OIK bēdīgās slavas dēļ runāt neuzdrošinās ne ierēdņi, ne lobija organizācijas, vēsta raidījums "Nekā Personīga".