No 2. jūnija tiek sākta 12-15 gadus vecu pusaudžu vakcinācija ar "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu. Portāls "Apollo.lv" apkopojis visu aktuālo informāciju, kas jāņem vēra iedzīvotājiem.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā kopumā ir 82 008 pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadu vecumam.

Vakcinācijas kārtība pusaudžiem no 14 gadiem

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13. pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana, līdz ar to pusaudži no 14 gadu vecuma paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai.