FOTO: No Zanes Kuriņas personīgā arhīva

Taču, lai klīnika varētu vairāk izpētīt, Zani nepieciešams redzēt klātienē - tas nozīmē, ja ģimenei jādodas uz Vāciju, kur meitenes kakls tiks aplūkots no iekšpuses.

"Ej prom no tās slimnīcas, brauc uz Rīgu pie speciālistiem," kaimiņienes frāzi atminējās Sanita.

"Es kā mamma nedrīkstu izrādīt to, cik grūti ir vai kad ir uznācis "besis" un neko vairs negribas darīt.

Zanes mamma pauda prieku, ka meitai ir "fantastiski draugi, kas viņu gan sapurina, gan izpurina, lai meitene ietu ārā". Protams, tas viss ir ierobežoti un meitene ārā dodas tikai tad, kad viņa to var.

"Brīžos, kad paliek sliktāk, tad diemžēl Zane tālāk par gultu netiek. Līdz ar to viņai ir liegts braukt ar velosipēdu un skrituļslidām, dejot un dziedāt, ko viņa bērnībā vēlējās. Daudz kas ir liegts, lai varētu forši izbaudīt skaisto jaunību," teica meitenes mamma.

Zanei uz Vāciju bija paredzēts doties jau ātrāk, taču Štutgartes klīnikai kaut kas nobruka datos un līdz ar to došanos uz ārzemēm vajadzēja pārcelt uz jūlija beigām.

Ģimene Vācijā ieradīsies 24. jūlijā un pēc divām dienām Zanei pirmo reizi būs jāatrādās ārstiem, lai veiktu skrīningu. 29. jūlijā Zanei ir paredzēta vēl viena vizīte, kas tiks veikta vispārējā narkozē - mediķi vadīs iekšā mikroskopu, lai no iekšpuses redzētu, kā viss izskatās.

Ir sastopami vairāk nekā 100 CPV veidi. Vairums no tiem ir tā saucamie zema riska vīrusa tipi, kas rada labdabīgus ādas un gļotādu veidojumus, piemēram, kārpas.

Visbiežākie dzemdes kakla vēža izraisītāji ir CPV 16. un 18. tips – aptuveni 72% no visiem dzemdes kakla ļaundabīgo audzēju gadījumiem saistīti tieši ar šiem CPV tipiem.

Kārpu simptomi atšķiras atkarībā no to rašanās vietas un to izraisošā CPV vīrusa paveida.