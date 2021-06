Saeima ekonomikas ministra amatā atkārtoti apstiprina Vitenbergu

Debašu noslēgumā Kariņš teica, ka viņam "sāp sirds" par to, ka deputāti no Saeimas tribīnes var runāt slikti par mūsu valsti, paužot nepatiesas ziņas par to, ka viss ir slikti. "Viss nav slikti, un vienreiz šo sevis noliegšanu būtu jāizbeidz," uzsvēra premjers. Viņaprāt, kaimiņvalstu ekonomikas bija izturīgākas, jo tās ir strukturālākas un ilglaicīgi izveidotas. Kariņš uzskata, ka tieši tāpēc Latvijā ir jāmaina politika un jāievieš viedā reindustrializācija, kas būs kā atslēga, lai Latvija sasniegtu vēl lielāku potenciālu nekā kaimiņvalstīs ziemeļos un dienvidos.