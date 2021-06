Latvijā strauji izplatījusies dezinformācija ar it kā pierādījumi tam, ka Covid-19 vakcīnas injekcijas vieta pievelkot magnētu. Portāls "Apollo.lv" sazinājās ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) un Zāļu valsts aģentūru (ZVA), lai viestu skaidrību.

ZVA atgādina, ka vakcīnas nesatur mikročipus, magnētus un neizraisa nevienu no infekcijas slimībām, no kurām tās pasargā.

Vakcīnas tikai stimulē organisma imūno atbildi, lai brīdī, kad organisms sastapsies ar vīrusu, tas varētu ar to cīnīties un to uzveikt. Īsi pēc vakcinēšanās, vakcīna sadalās un izvadās no organisma.