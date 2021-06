Latvijā pilnu vakcinācijas kursu izgājusi aptuveni piektā daļa iedzīvotāju

No pirmdien vakcinētajiem 4713 personas ir sapotētas pēc pašu vēlēšanās, 4101 persona ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3404 personas virs 60 gadiem, 1921 persona ar hroniskām saslimšanām, 437 personas ar citām veselības indikācijām, 103 - izglītības iestāžu darbinieki, 318 - mediķi, 292 personas no citas paaugstinātas riska grupas, 99 - sociālā aprūpes centra klienti, 41 - ārstniecības iestādes darbinieks, 69 personas, kurām ir kontakts ar personu ar hroniskām slimībām, deviņi - sociālo aprūpes centru darbinieki, 36 - operatīvo dienestu darbinieki, 31 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieks un citi.