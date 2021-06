Navaļnija slimības vēsture Omskas slimnīcā tikusi labota. Izņemts fakts par saindēšanos

Pagājušā gada novembra sākumā FBK vadītājam Ivanam Ždanovam un fonda juristam Vjačeslavam Gimadi izdevās iekļūt Omskas slimnīcas arhīvā un nofotografēt Navaļnija pacienta lietu. Mēnesi vēlāk šī lieta oficiāli tika nodota Navaļnija pārstāvjiem, tomēr no tās bija pazuduši vairāki svarīgi dokumenti.

Lielākā daļa no veiktajām izmaiņām ir bijušas maznozīmīgas, tomēr no koriģētās versijas pazuduši vairāki svarīgi dokumenti.

Viens no pazudušajiem dokumentiem ir Navaļnija asiņu bioķīmiskā analīze - tieši šis dokuments norādīja uz saindēšanos.

Analīze veikta 25. augustā - dienu pēc tam, kad saindēšanos ar nervu indi Navaļnijam apstiprināja Berlīnes klīnika "Charite", uz kuru viņš tika pārvests no Omskas.

Navaļnijam 20. augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, pilots veica ārkārtas nolaišanos Omskas lidostā, un Navaļnijs ar saindēšanās pazīmēm nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā. Tur Navaļnijs aizvadīja vairākas dienas, kuru laikā netika dota atļauja komā esošo opozicionāru izvest no Krievijas. 22. augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".

2. septembrī Vācija paziņoja, ka iegūti neapstrīdami pierādījumi, kas apliecina, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas. Šo atzinumu vēlāk apstiprinājušas arī Francijas un Zviedrijas laboratorijas.

22. septembrī Navaļnijs no Berlīnes slimnīcas tika izrakstīts, tomēr atveseļošanos Vācijā viņš turpināja.

Rietumvalstis ir pieprasījušas Krievijai paskaidrojumus, taču Kremlis ir noraidījis jebkādu savu saistību ar šo slepkavības mēģinājumu. Krievijas varas iestādes joprojām atsakās ierosināt krimināllietu par Navaļnija saindēšanu.

Janvārī Navaļnijs atgriezās Krievijā, bet februāra sākumā viņam tika noteikts cietumsods uz diviem gadiem un astoņiem mēnešiem lietā, kurā viņam 2014. gadā tika piespriests nosacīts cietumsods.