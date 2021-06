Tiesnesis skaidro, kāpēc Osinovska un Magoņa lietā nav konstatējams nozieguma sastāvs

Apsūdzības pamatā Magonim bija divu darbību kopums, proti, viņam 2015.gada vasarā nodota nauda, lai sekmētu, ka "LDz" meitas sabiedrība SIA "LDz Ritošā sastāva serviss" iepirktu no Osinovskim piederošā AS "Skinest Rail" četras dīzeļlokomotīves. Otrajā darbībā viņš apsūdzēts par to, ka apsolījis tikties ar "Krievijas dzelzceļa" prezidentu un panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu Osinovska interesēs, proti, lai Krievijas lokomotīves tiktu remontētas Daugavpils rūpnīcā. Kopējā naudas summa bija aptuveni pusmiljons eiro.