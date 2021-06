Kas rakstīts zvaigznēs? Nedēļas horoskops no 21. līdz 27. jūnijam

Pirmajā vietā darbs un arī divās dienās nedēļas sākumā var paveikt daudz. Pienākumi atbildīgi, un, ja kaut kas nenotiks tā, kā iecerēts, var rasties stress. Neiesaisties strīdos un turies tālāk no attiecību skaidrošanas. Jāņos gribēsi redzēt mīļos radiņus un noorganizēt svētkus vislabāko tautisko tradīciju garā. Mielastu, protams, var pasūtīt ar piegādi, bet smeķīgāki ir paša cepti pīrāgi vai pat paša

Šonedēļ nesāc jaunus darbus – pēc garajām brīvdienām atkal viss būs jāsāk no sākuma. Nav labs laiks darījumu sarunām un dažādu dokumentu parakstīšanai. Var gadīties, ka kāds vēršas pie tevis pēc padoma vai atbalsta, tad neliedz to, jo kā zināms: dots devējam atdodas. Varbūt arī tev kādreiz būs tāda vajadzība. Jāņos gribēsies uzklāt baltu galdautu, ienest istabā kādu meiju, uzpīt ozolu vai ziedu vainagu un klusi un mierīgi pasvinēt tautas tradīciju garā. Papardes ziedu tik viegli vis neizdosies atrast. Attiecībās jāgādā par saskaņu, bet brīvajiem ļaudīm jāuzmanās no sirdslietu avantūrām.