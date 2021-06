FK "Ventspils" atsaukusi dalību no virslīgas čempionāta

Ņemot vērā komandas izstāšanos no čempionāta, stājies spēkā sacensību reglamenta punkts, kas nosaka sekojošo: gadījumā, ja klubs ir nospēlējis mazāk nekā 50% no paredzētā spēļu skaita, kluba rezultāti tiek anulēti un netiek ņemti vērā, nosakot klubu vietu sadalījumu turnīra tabulā. Šādos gadījumos brīdinājumi un vārtu guvumi, kuri tika iegūti spēlēs pret komandu, kura izstājas no čempionāta, tiek anulēti.

"Šonedēļ tikāmies ar kluba pārstāvjiem un galveno treneri, pārrunājot aktuālo situāciju kluba iekšienē. Pēc šīs sezonas notikumiem klubā un ap to ar sapratni uztveram, ka kopējā situācija ir vairāk nekā sarežģīta. Kluba vairākuma akcionāri uz atvērtu dialogu ar LFF nav izgājuši. Sarunās ar mazākuma akcionāriem un pašvaldības pārstāvjiem saprotam, ka viņu skatījumā kluba atjaunošanās reālistiskākais scenārijs ir profesionālās darbības apturēšana ar mērķi tuvākajā nākotnē atgriezties Latvijas pieaugušo klubu futbola sistēmā no zemākajām līgām. Sekosim līdzi šiem plāniem un savu iespēju robežās centīsimies palīdzēt Ventspils pieaugušo futbolam drīzā nākotnē atgriezties Latvijas sacensību kartē," pauda LFF prezidents Vadims Ļašenko.

"No pašvaldības pārstāvjiem esam saņēmuši indikācijas, ka pilsētas jauniešu futbola sistēma no šīm izmaiņām necietīs," situāciju komentē Ļašenko. "Vēlreiz vēlamies uzsvērt, ka Ventspils futbols un tā devums Latvijas futbolam ir kas daudz vairāk nekā dažu atsevišķu personu negodprātīgās darbības. Viņu rīcība ir nesusi smagas sekas pilsētai, čempionātam, spēlētājiem un līdzjutējiem. Cilvēkiem, kuri nes par to atbildību, nav nekāda sakara ar to, kas patiesībā ir Ventspils futbols un cik svarīga ir tā vieta Latvijas futbola vēsturē. Ticam, ka nākotnē Ventspils profesionālais futbols atgriezīsies savos augstumos."