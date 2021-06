Lai krīzes laikā darba ņēmējiem palīdzētu saglabāt darbu, ES ir izveidojusi instrumentu, no kura tiek sniegts pagaidu atbalsts bezdarba riska mazināšanai ārkārtējā situācijā (SURE). No šīs shēmas tiek nodrošināti aizdevumi līdz pat 100 miljardu eiro apmērā, kuri dalībvalstīm tiek piešķirti ar izdevīgiem nosacījumiem, lai palīdzētu segt valsts īstermiņa darba shēmu izmaksas.

ES valstu valdību dažādā politika Covid-19 pandēmijas sākumā

Lai izpētītu ES valstu valdību dažādo politiku un ierobežojumus, analīzei tika izmantots pētījums "Government Capacity, Societal Trust or Party Preferences? What Accounts for the Variety of National Policy Responses to the COVID-19 Pandemic in Europe?".