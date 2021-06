"Neticējām tam, ko redzam!" Svētdien pie Jūrmalas veloceliņa manīts lācis

"Lieliska diena veloizbraucienam kopā ar bērniem! Tomēr ceļu posmā no Piņķiem uz Jūrmalu (pie Salienas ir tunelis zem Jūrmalas šosejas un tālāk pāri pļavai, cauri mežam līdz Priedainei labi izbraucams ceļš), negaidīti mūsu ceļu šķērsoja lācis !" raksta Dace.

"Neticējām tam, ko redzam! Patiešām tas bija lācis! Mēs, protams, pat nedomājām vilkt telefonus no kabatām, griezām riņķī un tikai ātrāk prom!" turpina Dace.

Dace publicējusi precīzu atrašanās vietu, kur tika manīts lācis - tas ir netālu no Jūrmalas caurlaižu automātiem.

Iedzīvotājiem biežāk dodoties atpūsties pie dabas, aizvadītajā gadā tika saņemti arvien vairāk ziņojumu par savvaļā manītiem brūnajiem lāčiem (Ursus arctos) un šī ir viena no liecībām, ka pēdējo gadu laikā ķepaiņu skaits Latvijā palielinājies.

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Dabas aizsardzības departamenta vadītāja Gita Strode skaidro, ka lielāks ziņojumu skaits par sastaptajiem lāčiem saistīts gan ar to, ka cilvēki biežāk dodas pie dabas un atpūšas prom no labiekārtotām takām, gan arī ar to, ka aizvien plašāk tiek izmantoti dažādi tehniskie līdzekļi, piemēram, novērošanas kameras pie dzīvnieku barotavām.