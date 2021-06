Foto ⟩ Igaunijā izdevies notvert divas nedēļas klaiņojošu balto lapsu. Varas iestādes izmeklē, kā tā nonāca valstī

Viņi sprieda, ka lapsai, iespējams, ir mājas, jo tā nebaidījās no cilvēkiem, tomēr neļāva pietuvoties ļoti tuvu, raksta "Postimees".

Pēc divām stundām lapsa joprojām atradās tajā pašā vietā - pļavā. "Tā nebēga mežā. Dzīvnieks bija apātisks. Es varēju stāvēt apmēram metra attālumā no lapsas un apbrīnot to," stāsta biedrības pārstāvis.

Tomēr Vides departaments var likt medniekiem nogalināt svešzemju sugas pārstāvjus, llai izvairītos no šāda scenārija un glābtu dzīvnieku, brīvprātīgie nolēma sagūstīt lapsu karjerā.

Turpmākajās dienās brīvprātīgie katru dienu devušies apraudzīt lapsu, nesot pārtiku un ūdeni uz karjeru. Lapsa turējās tuvu cilvēkiem un gaidīja no viņiem ēdienu.

Iespējams, tā neprata iegūt pārtiku, jo to bija audzinājuši cilvēki. Tā pilnībā bija atkarīga no ēdiena, kas tai tika atnests, bet lapsa baidījās, ka kāds to noķers un neuzticējās cilvēkiem. Tomēr tā negāja mežā vai tālu prom.