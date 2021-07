Saslimstība ar koronavīrusu Latvijā vairs nesamazinās

SPKC speciālisti novērojuši, ka kopumā pieaug tā saucamo ievesto Covid-19 gadījumu skaits no trešajām valstīm, un no šī gada 23.nedēļas līdz 28.nedēļai 61% no visiem ievestajiem gadījumiem bija tieši no kādas trešās valsts. Piemēram, no Krievijas ievesti 50 gadījumi, no Lielbritānijas - 20, no Spānijas - 15, no Turcijas - 15, no Somijas - 11, no Francijas - deviņi, no Vācijas - astoņi, no Ukrainas un Gruzijas - pa pieciem, kā arī Latvijā ieceļojuši cilvēki, kuri ar Covid-19 saslimuši vēl citās valstīs.