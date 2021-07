VP: Krāpniekiem apvārdojot cilvēkus Latvijā, izdevies izkrāpt aptuveni 203 tūkstošus eiro

16. jūlijā Valsts policijas Ogres iecirknī tika saņemts iesniegums no iedzīvotājas, kura ziņoja, ka viņai šā gada jūlija sākumā piezvanījis kāds vīrietis, kurš apgalvojis, ka ir finanšu speciālists. Svešinieks sacīja, ka brokeru platformā uz sievietes vārda izveidots konts, kur atrodas 9000 eiro, un ka šo kontu ir nepieciešams slēgt.

Savukārt 17. jūlijā Valsts policijas Rīgas Ķengaraga iecirknī tika saņemts iesniegums no kādas sievietes, kurai no "Citadele" bankas konta tika izkrāpti kopumā aptuveni 18 000 eiro. Viņa ziņoja, ka iepriekšējā dienā viņai piezvanījis krievu valodā runājošs vīrietis, un apgalvojis, ka ir "Citadele" bankas drošības dienesta darbinieks. Svešinieks apgalvojis, ka no viņas konta kāds mēģinājis nelikumīgi noņemt naudu, tāpēc esot nepieciešams veikt darbības, lai uzlabotu drošību.