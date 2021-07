Zutis sniedz atbildi Cinovskai par boksa šova idejas zagšanu

Pēc tam Cinovska vietnē "Facebook" dalījās ar dusmīgu ierakstu, pārmetot Zutim idejas zagšanu. "Protams, kad ar sistēmu un struktūru konkrētajai idejai esi iepazinies, vietiņa, kā teikt, iesildīta - viegli to uzdot par savu. Ļoti vīrišķīgi!" rakstīja viņa.

Nu uz saņemtajiem pārmetumiem reaģējis arī pats Zutis. ""The Ultimate Fighter", "The Contender", un vēl daudzi, daudzi citi… Kad pirmo reizi tikāmies [ar Cinovsku], teicu ka arī biju domājis par ko līdzīgu, taču neatteicu palīdzēt, kad to bez jebkādas atlīdzības arī darīju, tagad tieku apsūdzēts…" raksta Zutis, apmainoties ar "laipnībām".