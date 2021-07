Vasarīgais laiks Latvijā ir labs iemesls, lai vairāk izietu ārā no mājām un pabūtu pie dabas krūts. Viena no idejām, ko var īstenot būtībā jebkurā Latvijas apkaimē ir atpūta vai pastaiga mežā, ko daudzviet var darīt visos gadalaikos. Arī pandēmijas dēļ ierobežotā ceļošana uz ārvalstīm ir vēl viens iemesls, lai dotos apmeklēt kādu jaunu vai sen neapmeklētu dabas nostūri, jo ir iespējams, ka šī vieta pēdējā laikā ir labiekārtota ar atpūtas vietu vai speciāli izstrādātu dabas taku. Sīkāk par to, kādas pēdējā laikā jaunas dabas takas vai citi jaunumi atpūtniekiem sagaidāmi Latvija mežos, portālam "Apollo.lv" pastāstīja "Latvijas Valsts meži" Ilgtermiņa plānošanas speciāliste Sarmīte Melne.