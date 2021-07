Cilvēktiesības, demokrātija un diskriminācija

Lai spētu analizēt jautājumu par to, vai ES valstu valdības nepārkāpj cilvēktiesības un nediskriminē nevakcinētos, ir jādefinē attiecīgie termini.

Cilvēktiesības apzīmē ikvienam cilvēkam piemītošas visaptverošas tiesības , kas aizsargā cilvēku fizisko drošību un garīgo labklājību no kaitējuma. Cilvēktiesības, kas saistītas ar veselības jautājumiem, ir stingri noteiktas saskaņā ar starptautiskajiem un valsts tiesību aktiem, kas atbilst normām, kā veicināt veselības aprūpes kvalitāti, atbilstošu dzīves līmeni un infekcijas slimību profilaksi un kontroli.

Demokrātija ir viena no valsts pārvaldes formām, kurā augstākā vara valstī pieder tās tautai. Galvenā demokrātijas pazīme ir tāda, ka lielākā vara pieder tautai. Tauta izsaka savu gribu, piedaloties vēlēšanās, referendumos un iesniedzot likumprojektus. Vēl viena svarīga demokrātijas iezīme ir tā, ka periodiski notiek galveno iestāžu darbinieku pārvēlēšana.

Arī tiesībsargs Juris Jansons vairākkārt ir apgalvojis, ka Covid-19 ierobežojumi būtiski ietekmē cilvēktiesības Latvijā, taču nav apgalvojis, ka tās tiek pārkāptas. Pētot ierobežojumu tiesiskumu, tiesībsargs ir secinājis, ka ir vajadzīgi ierobežojumi, taču jāizsver to samērīgums - vai ierobežojumi nenodara lielāku ļaunumu nekā labumu.

Covid-19 pandēmijas ietekme uz cilvēktiesībām un likuma varu

Kā norāda Helsinku cilvēktiesību centra veiktais pētījums par to, kā pandēmija ietekmēja cilvēktiesības un likuma varu, daudzās Eiropas Savienības valstīs tiesiskuma attīstība samazinājās jau pirms koronavīrusa pandēmijas. Cilvēktiesības un to nozīme tiek apstrīdētas, un likuma norma tiek interpretēta, uzsverot nacionālās īpatnības.

Savukārt Polijā konstitūcija pieprasa, lai ierobežojumi tiktu ieviesti ar likumu un atbilstu to mērķim, taču Polijas valdība ieviesta stingrus tiesību ierobežojumus, pamatojoties uz jauniem normatīvajiem aktiem, kas formulēti neskaidri un vispārīgi.

Lai arī šādu ierobežojumu apjomi ietekmē Eiropas Cilvēktiesību konvencijas izmantošanu, tie ne vienmēr to pārkāpj. Konvencijā noteiktās tiesības pieļauj ierobežojumus, lai līdzsvarotu indivīdu ar sabiedrības interesēm, tostarp sabiedrības veselības un drošības aizsardzību.

Sākoties pandēmijai, Latvija, tāpat kā citas valstis, ārkārtējās situācijas laikā daļēji atkāpās no Eiropas Cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un ANO Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām noteiktajām saistībām. Taču, kā norāda cilvēktiesību eksperti un to veidotie pētījumi, ir svarīgi nošķirt ārkārtas ierobežojumos un atkāpes no noteiktajām saistībām.