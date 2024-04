Izveidota tīmekļa vietne, kas piedāvā informāciju pacientiem par vēzi

Kā spriež onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības "Onkoalianse" dibinātāja un vadītāja Olga Valciņa, visi pacienti, pirmo reizi ārsta kabinetā izdzirdot savu diagnozi, meklē par to informāciju internetā, tomēr lielāka daļa neatrodot meklēto, jo neesot pieejama nepieciešamā informācija. Saskaroties ar vēža diagnozi, cilvēkam vairāk par visu nepieciešams atbalsts un palīdzība.

"Katrs cilvēks grib zināt, kas ar viņu notiek, kas tas ir, kāpēc tas radās, kas ar viņu būs, ko darīs, kādas ir viņa iespējas, tai skaitā izredzes izdzīvot. Tāpat cilvēki grib zināt visu par finansiālo atbalstu, proti, cik tas maksās, kādus izmeklējumus var dabūt par brīvu, ar ko ir jāsāk un no kura gala," pauda Valciņa.

Valciņa atzīmēja, ka informācija vietnē ir sadalīta pa līmeņiem, skaidrojot gan to, kas ir vēzis, kādi ir tā veidi, izmeklējumi un ārstēšana, rehabilitācija un atbalsta iespējas, kā arī citus ar onkoloģisko diagnozi saistītos jautājumus. Viņa vērsa uzmanību, ka lielākā daļa pacientu, izejot no ārsta kabineta, nemaz nezina, kura vēža stadija viņiem ir. Ārsts par to neinformē, tostarp nepasakot, kā noteikt un saprast stadiju, taču tīmekļa vietnē tas tiek skaidrots.