Izskanējis viens no pēdējiem Maestro Raimonda Paula koncertiem

Pats Maestro gan mierina klausītājus, ka pavisam no skatuves pazust vēl negrasās un turpinās spēlēt mazākos formātos: "Otrdien vēl iziešu publikas priekšā kopā ar saviem mīļajiem, vecajiem draugiem, un ar to arī viss – tad lēnā garā pāriešu uz mazākām formām – uz kamermūziku."

Maestro kā iemeslu savai aiziešanai no "lielās skatuves" min veselību, kura šodien mums katram jo īpaši jāsargā: "Vairs piedalīties tādās lielās programmās un tās organizēt es nevaru. Jau jūtu, ka man tas kļūst drusku par smagu. Es nevēlos ar to spekulēt. Man ir kolēģi, kas atvadās no skatītājiem katru gadu un vienalga nāk atpakaļ. Tas kļūst smieklīgi."