Iļģuciema iedzīvotāji kategoriski iebilst pret bezpjumtnieku patversmi

Rīgas dome turpina meklēt iespēju vismaz daļēji pārcelt bezpajumtnieku patversmes pakalpojumus no Centrāltirgum piegulošās teritorijas uz kādu no Rīgas apkaimēm. Viena no domes noskatītajām vietām ir Iļģuciems, pret ko aktīvi iebilda iedzīvotāji, tādēļ otrdien domes atbildīgās amatpersonas devās uz klātienes tikšanos ar šīs apkaimes iedzīvotājiem, kuri iecerei saka striktu "nē", vēsta LTV Ziņu dienests.