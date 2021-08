"Porsche" autovadītājs Baldones novadā izraisa smagu avāriju. Iesaistās septiņas mediķu brigādes, cietuši seši cilvēki

Pa grāvjiem izmētāti auto, ugunsdzēsēji glābēji, kas griež ārā no samīcītajiem spēkratiem cilvēkus un vairākas ātrās palīdzības ekipāžas, kas aprūpē cietušos. Tik smagas avārijas sekas pirmdienas rītā nācās vērot visiem, kas ap plkst. 8.00 mēroja ceļu pa šoseju Ķekava – Baldone un redzētais diez vai varēja atstāt vienaldzīgu kaut vienu no garāmbraucējiem.

Šajā trīs spēkratu sadursmē cietuši seši cilvēki – autovadītāji no divām iesaistītajām automašīnām un vel trīs pasažieri no "Volvo" braucamrīka.

Sitiens bija jaudīgs un vissmagāk avārijā cieta tieši "Volvo", kas sākotnēji saņēma stipru sitienu pa aizmuguri, no "Porsche" apvidnieka un mirkli vēlāk vel no priekšā braucošās "Škodas". Divi "Volvo" pasažieri varēja saviem spēkiem izkļūt no salona, bet vēl divus ar hidrauliskajiem instrumentiem atbrīvoja ugunsdzēsēji.