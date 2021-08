Cilvēki ir gatavi maksāt par Covid-19 testu pakalpojumu saņemšanai

Šobrīd interese par derīga Covid-19 sertifikātu kaut arī par maksu, lai dotos ceļojumā vai uz kādu pasākumu, interese no cilvēkiem nav apsīkusies, piemēram, 1. augustā veikti 3799 Covid-19 testi un no tiem 1933 bijuši par maksu, kura cena ir robežās no 35 līdz 37 eiro, par siekalu testu 22-25 eiro.