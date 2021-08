Valūra ceļš uz Tokiju sākās jau 17. jūlijā, kad no mājas bāzes Vācijā, Herzlakē viņš devās uz Āheni, lai kopā ar citiem olimpiskajiem zirgiem nedēļu pavadītu pirms eksporta karantīnā, vēsta Latvijas Jātnieku federācija (LJF).

Karantīna ir obligāts nosacījums visiem zirgiem, kuri izlido no Eiropas. Karantīna noritēja Āhenes sporta centrā, kas ir viena no lielākajām un leģendārākajām sacensību vietām Eiropā.

Lielāko daļu laika karantīnā ar Valūru pavadīja jātnieka palīgs Anita Žarinova - cilvēks, kurš zirgu pazīst vislabāk un katru viņa vēlēšanos var teju no acīm nolasīt.

Lai atbalstītu zirga imūnsistēmu, pirms gara ceļa zirgiem parasti tiek ievadīti intravenozi šķīdumi, injicēti vitamīni un doti elektrolīti, kas būtībā ir sāļi, lai veicināto zirgu vēlmi dzert ceļa laikā. Stresā zirgi bieži atsakās no ūdens, kas arī ir biežs cēlonis saslimšanām pēc ceļa.

Sagatavošanās laikā un karantīnas laikā Valūrs trenējās divas reizes dienā, pirmais treniņš - soļi vai iejādes darbs, otrais treniņš - iejādes darbs, lekšana vai izturības treniņi - atkarībā no konkrētās dienas plāna.

Tiklīdz piektdienas treniņš bija beidzies, Kristaps devās uz bāzi Vācijā, lai no turienes uz Latviju vestu trīs zirgus, ar kuriem augusta beigās startēs Pasaules kausa posmā Rīgā. Zirgi startiem gatavosies kopā ar jātnieci Kristu Kliesmeti Kristapa stallī Limbažos.

Ar Valūru izlidošanas dienā vispirms ar reisu no Amsterdamas uz Tokiju devās jātnieka palīgs Anita Žarinova un vetārsts Nauris Laizāns, lai Tokijā paspētu nokārtot visas ielidošanas formalitātes un pārliecinātos, ka stallī zirgam ir gan siens un ūdens, gan mīksta skaidu gultiņa.

Valūrs jau no Āhenes brauca kopā ar zirgu no Jordānijas, blakus "sēdēja" gan lidojumā, gan transportā no lidostas uz stadionu Tokijā.