SPKC: Uzmanību autobusu Talsi-Stende-Spuņupe-Rīga un Rīga-Ventspils pasažieriem

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 8. augustā braucis ar autobusu Talsi-Stende-Spuņupe-Rīga, (AS Talsu autotransports reiss nr. 7990), plkst. 7.02 no Lēdas līdz Rīgai un atpakaļ ar autobusu Rīga-Ventspils, (SIA Ventspils reiss nr. 7955), plkst. 11.20 no Rīgas līdz pieturai Strazde, portālu "Apollo.lv" informē SPKC.