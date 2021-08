Svētdien, 9. augustā, ar krāšņu noslēguma ceremoniju beidzās Tokijas 2020. gada vasaras olimpiskās spēles. Līdz ar to pienācis laiks atskatīties uz latviešu startu četrgades (šoreiz piecgades) lielākajā sporta notikumā.

Mūsu atlēti Tokijā izcīnīja vienu zelta un vienu bronzas olimpisko medaļu. Atminoties kopējo noskaņojumu pirms Olimpiādes, jāsaka, ka sasniegts vairāk nekā iepriekš tika cerēts, jo valdošais uzskats bija sagaidīt medaļu no 3x3 basketbolistiem un viss pārējais jau būtu bonuss.

Varoņi

No vienas puses skatoties, mūsu pludmales volejbolistiem, kuri turnīrā bija izsēti ar 14. numuru, veiksme nedaudz uzspīdēja jau grupu turnīra sākumā, kad čehi Ondržejs Perušičs un Davids Šveiners laukumā neizgāja Covid-19 dēļ. Tomēr jau nākamajā mačā veiksme tika nopelnīta, kad mūsu puiši uzveica pasaules čempionus Vjačeslavu Krasiļņikovu un Oļegu Stojanovski. Grupu turnīra noslēgumā gan nedaudz paslīdēja kāja pret meksikāņiem, bet biļete uz izslēgšanas spēlēm bija nopelnīta. Un tad sākās "gaļas mašīna"...

Izkļūšana no grupas mūsu puišiem bija optimāls rezultāts. Jau pirmajā "play-off" kārtā pretim nāca brazīlieši ar olimpisko čempionu Brunu Oskaru Šmitu priekšgalā. Pēc uzvaras pār šo Brazīlijas duetu Pļaviņam/Točam pretim nāca vēl viens pāris no šīs nācijas - olimpiskais čempions Alisons Seruti un Alvaru Filju. Vēl viena spoža uzvara un Latvija jau gaida vēl vienu medaļu.

Ar to gan iepriekšminētā "gaļas mašīna" nebeidzās, jo pusfinālā pretī stājās nesatricināmie norvēģi - Annešs Mūls un Kristians Sērums. Šeit tika piedzīvots zaudējums. Bronzas maču skatoties, nedaudz sanāca atgriezties pusaugu gados, jo atkal bija cīņa par bronzas godalgu un atkal mūsu puišiem mugurā bija zaļie krekli... Šoreiz gan ikoniskie formas tērpi nepalīdzēja, tomēr, neskatoties uz faktu, ka medaļas netika izcīnītas, Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs pavisam noteikti ir ievietojami varoņu kategorijā, jo viņiem izdevās uzrādīt rezultātu, ko pirms olimpiskā turnīra, atļaušos teikt, neparedzēja neviens.

Šeit gan jāatzīmē, ka, neskatoties uz jau tā augstvērtīgo rezultātu (4. vieta), ir pavisam neliela rūgtuma piegarša, jo, ja kungiem izslēgšanas spēļu gaitā pretim nāca tikai un vienīgi "pilnās lozes", tad no dāmu ceļa pirms pusfināla tika "noslaucītas" vienas no turnīra galvenajām favorītēm kanādietes Sāra Pavana un Melisa Humana-Peredesa. Tajā brīdī pat nedaudz radās cerība, ka Latvija zelta medaļu ailē varētu atzīmēties vēlreiz.

Diemžēl tika piedzīvots zaudējums gan pusfināla, gan bronzas medaļas mačā. Tomēr, atkāpjoties no alkatīgajām cerībām, kas uzvirmoja pēc ceturtdaļfināla mača, jāsaka, ka 4. vieta olimpisko spēļu debijā pārim, kuram priekšā vēl stāv gara un spoža nākotne, ir ļoti augstvērtīgs rezultāts.

Pirms sacensībām bija sajūta, ka Plēsnieks varētu finišēt aptuveni piektajā vai ceturtajā vietā, kas jau būtu labs rezultāts. Pēc tam varbūt kādu sāncensi noņemtu no trases par dopinga lietošanu, kā tas svarcelšanas sportā notiek nereti, un 2023. gada februārī, kad Plēsnieks jau, iespējams, tuvojas karjeras noslēgumam, mēs uzzinātu, ka Latvijai tomēr Tokijas olimpiskajās spēlēs ir medaļa. Bobsleja cienītāji šādu stāstu noteikti jau kaut kur ir dzirdējuši...

Bet Artūrs ņēma un uzcēla Latvijas rekordu grūšanas disciplīnā (230 kilogrami), vēlreiz apliecinot latviešu spēku tieši šajā svarcelšanas elementā. Ar to pietika trešajai vietai un "tai vēl vienai medaļai", kuru pēc 3x3 basketbolistu triumfa bija sajūta, ka vēl kāds latviešu sportists izcīnīs. Runājot par Latvijas 3x3 basketbolistiem...

Lai gan puišu treneris Raimonds Feldmanis pirms olimpiskajām spēlēm norādīja, ka spiediens drīzāk ir privilēģija nekā slogs, nevar noliegt, ka uz basketbolistu pleciem gūlās vislielākā tautas cerība uz olimpisko spēļu medaļu. Divas reizes dienā doties laukumā ar apziņu, ka no tevis tiek gaidīti paši augstākie rezultāti, visticamāk, nav viegli.

Jā, varam runāt par to, ka favorītus Serbijas basketbolistus laicīgi "no trases" noņēma OKR basketbolisti, bet kurš ir teicis, ka pirmā savstarpējā mača iznākums būtu atkārtojies arī finālā, ja serbi tur tiktu? Varam arī teikt, ka turnīrā piedalījās vien astoņas komandas, bet šeit ir vērts atcerēties, ka ceļš līdz pašām olimpiskajām spēlēm puišiem nebija no vieglākajiem - visu bija jāizcīna "ar zobiem un nagiem", kamēr citām valstīm tik ļoti jāiespringst nebija.