Sociālajos tīklos tiek izplatīta informācija, ka drīzumā irākieši varēs atsākt lidojumus uz Minsku

Tāpat irākiešu imigrantiem tiek solīts, ka gadījumā, ja Irāka pēc 15. augusta neatjaunos lidojumus uz Baltkrieviju, tad migrācijas maršrutu mainīs un tas tiks virzīts caur Irānu, lai pēc tam imigranti nokļūtu Polijā vai Latvijā. Šobrīd informācija nav oficiāli apstiprināta, tā "klejo" pašu imigrantu grupu un to organizatoru starpā.

Gan ārvalstu, gan Latvijas medijos jau iepriekš vēstīts par to, ka Eiropas Savienības izdarītais spiediens uz Irāku, licis valstij un tās aviokompānijai “Iraqi Airways” uz 10 dienām apturēt lidojumus uz Minsku. "Iraqi Airways" ir viena no aviokompānijām, kas regulāri transportēja lielu skaitu irākiešu uz Minsku, lai pēc tam tie, šķērsojot Baltkrievijas robežu, nonāktu Lietuvā un pēc tam caur to dotos uz Rietumeiropas valstīm.