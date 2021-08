"Man šoreiz bija "jāpiegriež skrūves"." Arhibīskaps aizliedz sprediķos apšaubīt vakcinēšanos pret Covid-19

Viņš atzina, ka ar Covid-19 saistītā diskusija un sabiedrības fragmentācija ir ienākusi arī baznīcas draudzēs, jo ir atsevišķas draudzes, no kurām tika saņemtas ziņas par šķelšanos.

Pirms mēneša tika sasaukta attālināta Priesteru un dekānu padome, kurā tika pārrunāti šie gadījumi un meklēti risinājumi, lai turpmāk nepieļautu šādas situācijas. "Jāsaka atklāti, man šoreiz bija "jāpiegriež skrūves", un es aizliedzu draudzēs sprediķos apšaubīt vakcināciju pret Covid-19, jo tas nav pieļaujams, ka dievnamos sprediķis tiek izmantots kā instruments, lai paustu viedokli pret to," piebilda Stankevičs.

Katoļu baznīcas Rīgas pārstāvji pauž, ka ikvienam ir jāapzinās, ka atteikšanās no vakcinēšanās liek šķēršļus tam, lai pandēmija tiktu ātrāk pārvarēta un varētu atgriezties pie ierastās dzīves sabiedrībā un baznīcā. "Nesaņemot vakcīnu, mēs riskējam gan ar savu, gan savu tuvāko dzīvībām. Ļoti iespējams, ka, ja visi būtu vakcinējušies, draudzēs varētu atsākties agrākās pastorālās darbības," vērš uzmanību garīdznieki.

Priesteru padomes locekļi bijuši vienprātīgi, ka nav pieļaujama aģitācija pret vakcināciju ne no priestera, ne draudzes locekļu puses. "Ja garīdznieks aicina izvairīties no vakcinācijas, tad viņš nostājas pret pāvesta, Ticības mācības kongregācijas un Latvijas Bīskapu konferences paustajām nostājām, un tādējādi šķeļ baznīcu no iekšienes, veicina apjukumu un nemieru," pausts Rīgas priesteru paziņojumā.