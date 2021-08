Bērniem, kas dzimuši pandēmijas laikā, ir zemāks IQ, vēstī pētījums

Pirms desmit gadiem vidējais IQ rādītājs standartizētos testos bērniem vecumā no trim mēnešiem līdz trim gadiem bijis aptuveni 100, bet pandēmijas laikā dzimušajiem tas ir samazinājies līdz 78, liecina analīze.

Pētījumā piedalījušies 672 bērni no Rodailendas štata. No tiem 188 dzimuši pēc 2020. gada jūlija un 308 nākuši pasaulē pirms 2019. gada janvāra, savukārt 176 - no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada martam. Pētījumā piedalījušies bērni, kas pasaulē ieradušies "laikā", viņiem nebija attīstības traucējumu.