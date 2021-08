Krāpšanas metodes

Valsts policijā atzīmēja, ka pēdējo gadu laikā viens no aktuālākajiem krāpšanas veidiem ir, kad iedzīvotājiem tiek piedāvāts investēt apšaubāmās virtuālās interneta platformās, piemērām, "Capital Citadel FX", "Go Capital FX", "CT-Trade", "Delloy Trade", "Glenmore Investment", "IC finance", "Trade.Rock-Finance", "Alphacapital", "Rock Capital Market" un citās.

"Respektīvi, iedzīvotāji periodiski saņem telefona zvanus no nezināmām personām, kas stādās priekšā kā dažādu uzņēmumu finanšu brokeri vai arī dažādu cita aroda "finanšu speciālisti".

Pēc Valsts policijas datiem, iedzīvotāji, uzticoties šādiem "finanšu speciālistiem", ir cietuši zaudējumus, kas mērāmi no dažiem desmitiem eiro līdz vairāk nekā 100 000 eiro. Savukārt kopējā zaudējumu summa saistībā ar šādu krāpniecību pārsniedz septiņus miljonus eiro.

"Krāpnieki uzrunāja iedzīvotājus, kas dažādās interneta tirdzniecības platformās ir izvietojuši preces pārdošanai, piemēram, "ss.lv" vai "reklama.lv", ar mērķi it kā iegādāties konkrēto preci, izmantojot kurjera pakalpojumus.

Pēc Valsts policijas datiem, saistībā ar šāda veida krāpniecību līdz šim reģistrēti vairāk nekā 370 cietušo personu iesniegumu. Savukārt zaudējumu summas iedzīvotājiem saistībā ar šāda tipa krāpniecību ir no dažiem eiro līdz vairāk nekā 1000 eiro, bet kopējie zaudējumi saistībā ar šo krāpniecības veidu pārsniedz 130 000 eiro.

Policijā aizvien biežāk vēršas arī iedzīvotāji, kuri cietuši no krāpniekiem, kas zvanījuši un uzdevušies par banku darbiniekiem. Viltvārži zvana laikā informē personu par it kā aizdomīgu darījumu bankas kontā un, lai to anulētu, lūdz nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citu sensitīvu informāciju. Krāpnieku mērķis ir iegūt citas personas piekļuves rīkus - lietotāja vārdu, paroles, maksājumu karšu datus, "SmartID" PIN kodus, lai vēlāk iegūtu piekļuvi konkrētās personas elektroniskiem finanšu līdzekļiem un pārskaitītu tos uz kontiem ārvalstīs, kurus izsekot ir ļoti grūti.