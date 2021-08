Būvdarbu dēļ jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem vairāk nekā 100 ceļu posmos

Būvdarbi šonedēļ sākas divos posmos uz autoceļa Kocēni–Limbaži–Tūja (P11) - posmā no Zeltiņiem līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Mačkēni-Dauguļi (V218) un posmā no Limbažiem līdz Tūjasmuižai, kā arī no Sērenes līdz Zalvei uz autoceļa Sērene–Kalnieši (P86).