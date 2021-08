Dzīvot tagad un tūlīt, nelolojot liekas cerības par nākotni. Pāvela Globas astroloģiskā prognoze nedēļai

Svari jutīsies pilnīgā mierā, bet tikai tad, ja viņiem ļaus radoši darboties un nodarboties ar biznesu. Mīlestībā astrologs iesaka viņiem nemēģināt mainīt to, kas ir tagad. Biznesa jomā varat droši sākt veidot nākotnes plānus. No pulksten 16 līdz 22 Svariem vajadzētu piesargāties no skaudīgiem cilvēkiem, kuri var būt pat bīstamāki par aukstasinīgiem ienaidniekiem. Šonedēļ iespējamas neplānotas tikšanās ar veciem paziņām, gadījuma paziņām.