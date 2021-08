"Biju pret laulībām." Basketbolista Biedriņa sieva atklāj vēl nedzirdētas attiecību detaļas

Īstenībā to Amerikā ļoti varēji just, ka esi nevis sieva, bet gan vienkārši draudzene, bērna māte.

Tieši Amerikā es sajutu šo spiedienu, bet pēc tam tas viss organiski atrisinājās. Sākumā bija doma aizlaist uz Lasvegasu un apprecēties, bet sapratām, ka nevaram nodarīt to mūsu vecākiem. No tā tāpat nebūtu nekāda jēga, jo laulības vēlreiz ir jāreģistrē arī Latvijā," smejas Madara.

Biedriņai kāda basketbolista sieva sniegusi labu padomu par laulībām: "Tad kad tu iesi pie altāra, atceries - no tās dienas viss paliks tikai sliktāk. Katru dienu tev viņa īpatnības riebsies arvien vairāk. Un tad, ja tu saproti, ka esi gatava ar viņu palikt kopā, tas ir tavs īstais cilvēks. Un tā jau arī ir - ja tev nepatika, kā viņš košļā košļeni, tad pēc 10 gadiem tev nepatiks vēl vairāk."

"Kad viņas satiekas" jaunā vadītāja atklāja arī to, kā mīļotais viņu bildināja: "Bija romantiski, viņš visu bija izplānojis. Andris uzlika manu mīļāko dziesmu un es jau sāku smieties, ka gan jau tūlīt bildinās, un tā arī bija! Nometās uz ceļa un es teicu, ka labs joks, bet tad tas notika.

Tad, kad notika šis intīmais bildinājums, es sapratu, ka bija nepieciešams saderināties. Nu, kura sieviete negrib to mirkli?" Abi arī pēc teju 10 laulībā pavadītiem gadiem turpina iet uz randiņiem gan divatā, gan ar bērniem: "Mēs uzturam to sajūtu, un man liekas, ka sanāk. Manam vīram ir teiciens - whatever works (ja tas strādā, tad ir labi)."