Kambala sievas gaumi dēvē par "ģerevņu no deviņdesmitajiem"

"Te sākumā nebija mēbeles, pat veļasmašīnas nebija. Tagadējās mēbeles ir ņemtas no mūsu iepriekšējā dzīvokļa. Aizkaru vēl arī nav - to vajag obligāti saskaņot ar Kasparu. Ja mēs kaut ko kopā izdomājam un plānojam, mums viss ļoti sakrīt un labi iet uz priekšu, bet, ja es viena pati kaut ko izdomāju, tad tas 100 punkti nepatiks Kasparam, viņš mani nod*****, ka man nav gaumes. Viņš to vienreiz nosauca par ģerevņu no deviņdesmitajiem," smejoties šovā "Slavenības. Bez filtra" saka Olga.