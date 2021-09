"Visāda veida sāpes muguras lejasdaļā, vēdera krampji, caureja un tik stipras sāpes, kas noved līdz vemšanai," ir daļa simptomu, ar ko sievietes var saskarties mēnešreižu laikā, sarunā ar portālu "Apollo.lv" norāda ginekoloģe Natālija Bērza. To portālam, daloties savos stāstos, apstiprina arī sievietes, minot, ka "būtu tikai cilvēcīgi, ja menstruāciju atvaļinājums pastāvētu".

Gadiem ejot, ir mainījušās arī manas mēnešreizes un tagad gan es nu nekādīgi nepalaistu garām pirmo mēnešreižu dienu, jo tās ir tiešām sāpīgas. Manuprāt, šāda brīvdiena būtu ļoti pozitīvs bonuss darbavietai, es to liktu vienā grozā ar sociālajām garantijām, dažādiem darba tusiņiem utt. Ir taču superīgi, ja darba vieta nodrošina dažādus šos bonusus, par kuriem ļoti priecājamies, stājoties jauna darbā. Kāpēc lai šī nebūtu viena no tām lietām, kas vienkārši padara mūsu ikdienas dzīvi tīkamāku?" prāto kāda "Apollo.lv" lietotāja.

Tādas kombinācijas kā tampons plus divas paketes, pretsāpju tablete un atkārtot ik pēc stundas. Katru mēnesi 40 eiro to tērēju.

"Esmu 41 gadu veca. Tie laiki, kad piedzīvoju sāpīgas menstruācijas, ir garām. Tagad izjūtu diskomfortu ovulāciju dienās, vecumā no 35-40 nomocījos ar premenstruālo sindromu. Labi, ka ir uztura bagātinātāji un homeopātiskie ārstniecības preperāti, kas palīdz simptomus mazināt. Bet nepatīkamākais noteikti ir bijis sāpīgās menstruācijas vecumā no 20-29 gadiem, kad piedzima mans pirmais bērns. Vēl kādu neilgu laiku pēc tā jutu sāpes pirmajā menstruāciju dienā, bet drīz tas pārgāja.

Mans glābiņš bija māsīcas draudzene, kurai no Amerikas radi bija atsūtījuši lielu iepakojumu ar šodien visiem labi zināmām pretsāju tabletēm tabletēm. Tā nu iedzēru šo ripiņu un drīz sajutos kā cilvēks. Pie mums vēl šīs tabletes nebija pārdošanā, vismaz es par tādu tolaik nezināju. Tā nu māsīcas draudzene mums katrai iedeva kārtīgu sauju ar šīm tabletēm, katru mēnešreižu pirmajā dienā es bez tās nevarēju iztikt, jo sāpes bija diezgan stipras.

Ja būtu varējusi šī iemesla dēļ to vienu vai divas dienas palikt mājās reālā iemesla dēļ - ideāli.

Jaunas meitenes baidās par to runāt, jūtas neērti.

"Ir bijušas reizes, kad ar to saskaros, noteikti. Tādos brīžos ir iespēja ar vadību sarunāt aiziet no darba ātrāk vai neierasties darbā vispār."

"Man nav bijis ļoti grūti mēnešreižu laikā kā citām man pazīstamām sievietēm, kuras no sāpēm ģībušas un pat saukušas ātro palīdzību. Tomēr arī es izjūtu pamatīgu diskomfortu un sāpes. Neuzskatu, ka tāpēc man nebūtu nepieciešama brīvdiena, jo sāpes ir lielas, tikai to dēļ neģībstu vai nebraucu uz slimnīcu. Mocos mājās vai darbā.

zinu vairākas meitenes un sievietes, kurām ir tik spēcīgi mēnešreižu krampji, ka nāk ģībonis, ir arī tādas, kurām asiņošana ir ļoti smaga, līdz ar to grutāk nokontrolēt un sanāk "noplūdes".

Manuprāt, tas būt tikai normāli, ja sievietēm būtu iespēja paņemt brīvu dienu, it īpaši ja mēnešreizes ir smagas, jāstrādā fiziski grūts darbs un garas darba stundas. Protams, katrai pašai arī jāizvērte vai mēnešreizes tiešām ir smagas vai vienkārši negribas strādāt, bet tas jau paliek uz katras pašas sirdsapziņas. Tas būtu tikai cilvēcīgi, ja būtu šāda iespejā un katra sieviete pati izlemtu vai vēlas izmantot vai nē, tomēr nezinu, kā šo visu varētu kontrolēt, jo menstruālie cikli ir tik dažādi."

Respektīvi, es dodos uz darbu samierinoties ar to, ka man sāp un, ka ļoti iespējams varu noģībt un nespēt veikt savu darbu.

Kāpēc es neprasu brīvdienu mēnešreižu laikā? Tāpēc, ka dzirdot atbildi no ginekologa, mammas, omes vai kolēģes: "pēc dzemdībām būs vieglāk," nolaižas rokas. Ja es nevēlos dzemdēt, man ar sāpēm jāsamierinās visu mūžu? Un tā kā mana priekšniecība vienmēr ir bijušas sievietes ar tādu pašu skatījumu, es nedomāju ka ir vērts jautāt brīvdienas. Tāpat ar hormonālo kontracepciju, kura lielu daļu to lietotāju iedzen depresijā un neviens par to nerunā.