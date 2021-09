Biežāk jautātais par digitālo Covid-19 sertifikātu

Informācijas pārbaudi E-veselības portālā ir nepieciešams veikt, jo dati vakcinācijas sertifikāta izveidei tiek saņemti no E-veselības sistēmas. Datu ievadi E-veselības sistēmā veic vakcinācijas veicējs. Informācija par laboratorijas testa rezultātu un pārslimošanas faktu tiek saņemta no laboratorijām.

Ja iedzīvotājs nelieto internetu vai nevar pieslēgties sertifikātu tīmekļvietnei ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, savu digitālo Covid-19 sertifikātu no 15. jūnija var pieteikt un saņemt kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.