Vairums kontrabandas cigarešu Latvijā nāk no Baltkrievijai piederošas rūpnīcas

Šogad un pērn vairāk nekā puse nelikumīgo cigarešu Latvijā ievestas no Baltkrievijas.

Cigaretes no muitniekiem tiek slēptas šķeldas, makaronu, ogļu, metāla, betona bloku kravās. Kontrabandisti mēdz cigaretes peldināt uz ledus gabaliem un piestiprināt pie vilciena ar magnētu, ko jau Latvijas pusē var attālināti atvienot.

Pērn Latvijā kopā aizturēja 72,7 miljonus nelikumīgu cigarešu. 55% no tām nāca pāri Baltkrievijas robežai. Muitas nodokļos vien valsts makam garām aizgāja 17 miljoni eiro.

"Mūs taču rietumnieki vienmēr apsūdz, ka mēs ar kontrabandu nodarbojamies, ka ne tādas cigaretes pie viņiem nokļuvušas, tad nelegālā migrācija, vēl kaut kādas problēmas. Bet viņi neko nemin par to, ko mēs no viņiem saņemam pretī. Īpaši narkotiku jomā. Sintētiskās narkotikas, kas pienāk no Eiropas," sarunā ar muitas priekšnieku žēlojās Lukašneko.