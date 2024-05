Noskaties! Dons apraudas, izpildot savu dziesmu uz Eirovīzijas lielās skatuves

Jāpiebilst, ka šogad visa atbildība par to, kas no pusfināla tiks finālā, ir tikai uz skatītāju pleciem – starptautiskā žūrija balsošanā nepiedalās.

Lai arī par Donu no Latvijas teritorijas nevarēs balsot, to var darīt no visām pārējām valstīm, kuru pārstāvji uzstāsies šovakar, kā arī no lielā sešinieka valstīm – Francijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Apvienotās Karalistes un Zviedrijas.